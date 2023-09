Pescara, Cangiano: “Contento per il gol, ma meritiamo un’altra categoria”

Autore della rete che ha deciso la gara Pescara-Arezzo, Gianmarco Cangiano ha parlato ai microfoni di Rete8. L'attaccante, in prestito dal Bologna, ha segnato la sua prima rete con la maglia del delfino e si è detto particolarmente emozionato. "E’ stata un’emozione grandissima ed indescrivibile - ha esordito il giovane talento -. Poi davanti a questo pubblico... Dico che giocare a Pescara per me è un onore. E non ho dubbi quando affermo che questa è una squadra non dovrebbe giocare in C, non merita questa categoria. Dovremmo essere molto più in alto". Grazie al gol di Cangiano al 71', la squadra di Zeman si è imposta sull'Arezzo per 3-2, tornando a vincere in campionato dopo il pareggio contro il Perugia della scorsa domenica.