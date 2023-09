Pescara, Merola: “Devo tutto a Zeman, mi ha cambiato punto di vista…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com , Davide Merola ha parlato dell'impatto di Zdenek Zeman nella sua carriera da calciatore. L'attaccante del Pescara è particolarmente riconoscente all'allenatore, sia da un punto di vista calcistico che umano: "A lui devo veramente tanto - ha esordito il giocatore -. Zeman mi ha permesso di ritrovare sicurezze che col tempo avevo perso. Ha cambiato il mio modo di vedere le cose, me le ha fatte vedere nel suo insieme, come quando si dice avere una visione a 360 gradi delle situazioni". Ricollegandosi alla squadra e al calcio, l'attaccante ha anche parlato della sua permanenza a Pescara : "La sua permanenza ha inciso tanto sulla mia decisione di restare. Con un maestro come lui non si finisce mai di imparare e io voglio continuare a farlo".

SULLA SQUADRA: Successivamente, Davide Merola ha parlato del Pescara. L'attaccante si è espresso sugli obiettivi di squadra che spera di raggiungere questa stagione, magari la promozione in Serie B: "Vincere il campionato mi renderebbe davvero felice. Probabilmente il girone è più complicato rispetto allo scorso anno, non lo so. L'unica cosa che ci interessa è scendere in campo e giocare sempre per provare a vincere". Obiettivi ambiziosi cui il club è certamente in corsa. La squadra di Zeman ha vinto all'esordio in campionato e pareggiato contro il Perugia: "Peccato per il pareggio arrivato nel finale. La squadra è forte, ora giochiamo contro l'Arezzo".