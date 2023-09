Pescara, Delli Carri: “Nostro obiettivo? La Serie B in maniera diretta o nei playoff”

In casa Pescara hanno le idee chiare . Quella del Delfino è una delle squadre più in forma del campionato e le ambizioni sono alle stelle, seguite dagli obiettivi. Traguardi che prevedono la promozione in Serie B, come reso noto dal direttore sportivo del club Daniele Delli Carri.

OBIETTIVI: Il d.s. del Pescara ha parlato ai microfoni de IlMessaggero e chiarito riguardo gli obiettivi stagionali. "Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi e credo che siamo arrivati ad un buon punto a livello di crescita di squadra. Il nostro obiettivo? Come dice il mister, lo diciamo anche noi della società: dobbiamo provare a vincere, come in realtà abbiamo provato a fare anche l'anno scorso quando poi abbiamo perso in semifinale. Quest'anno proveremo a salire, direttamente o attraverso i playoff, non importa anche se ovviamente spero nella prima opzione. In ogni caso ci sarà da divertitisi". Il direttore è convinto delle possibilità della squadra e l'avvio di stagione non fa altro che confermarne le previsioni.