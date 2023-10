Pescara, ecco l’effetto Zeman: oltre 1000 tifosi pronti per la trasferta

Il Pescara vive una stagione di speranza ed ambizione, condita da un goccio di sregolatezza. Una ricetta inventata da Zdenek Zeman che ad oggi pare stia portando ottimi risultati sia in coppa - recente il 6-1 con cui è stata battuta la Fermana - che in campionato per i delfini. E i tifosi apprezzano. La dimostrazione è la risposta dei supporter per la prossima gara di Serie C, che avrà luogo questa domenica al Paolo Mazza di Ferrara contro una squadra ostica come la Spal. Ma dalla parte dei biancazzurri ci saranno proprio i tifosi, che in più di 1000 stanno preparando zaini e valigie per seguire la squadra. Come un dodicesimo in campo. Una risposta importante, segno che qualcosa di buono si sta facendo e si sta proseguendo sulla buona strada. La via indicata da Zeman.