Pescara-Fermana, probabili formazioni e dove vederla in tv

Pescara-Fermana, dove vedere la partita

La gara tra Pescara e Fermana non verrà trasmessa da nessuna emittente nazionale né in chiaro né a pagamento. Sarà infatti possibile vedere le gare della Coppa Italia di Serie C su Sky Sport in diretta televisiva e su Sky GO e NOW TV in streaming a partire dagli ottavi di finale. Per questa gara dunque, non è prevista alcuna diretta televisiva o in streaming.