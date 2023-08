Pescara forte su Edoardo Masciangelo

Il Pescara vuole indietro Edoardo Masciangelo. L'esterno classe 1996 ha vestito la maglia del delfino per tre anni, dal 2019 al 2021, per poi passare al Benevento. Ora i biancazzurri lo rivogliono per rinforzare il versante sinistro ed hanno aperto le trattative. A pochi giorni dalla conclusione del mercato, però, appare come una mossa disperata che porterà ad un nulla di fatto. L'operazione è particolarmente complicata ma il Pescara però non molla. Maggiori novità nei prossimi giorni.