Pescara, idea Zambataro ma arriva solo in caso di cessione

Il Pescara ha le idee chiare riguardo il mercato. A poche settimane dalla chiusura, la squadra di Zdenek Zeman ha bisogno di rinforzarsi a centrocampo e difesa, dove una cessione last minute potrebbe arrivare. Si tratta di Lorenzo Milani, terzino classe 2001 seguito da diversi club di Serie B nelle ultime settimane. Può partire ma un accordo ancora non c'è. In caso di suo addio, per gli adriatici si sbloccherebbe il mercato in entrata dove obiettivo principale pare esser Eyob Zambataro del Lecco. Giocatore molto duttile, che può essere impiegato sia a centrocampo che come esterno di difesa. Vedremo.