Serie C, Giudice Sportivo: cinque squalificati, ammende per Perugia e Pescara

Il giudice sportivo della Serie C, Stefano Palazzi, ha deliberato dopo le partite della seconda giornata. Stop anche per l'allenatore dell'Ancona Marco Donadel

Il giudice sportivo della Serie C Stefano Palazzi ha squalificato cinque giocatori , tutti per una giornata, dopo le gare della seconda giornata. A saltare il terzo turno di campionato saranno Emiliano Patterello (Arezzo), Riccardo Capellini (Benevento), Michele Vano (Monterosi), Matteo Guidi (Pontedera) e Pietro Cianci (Taranto).

Fermato per un turno anche l’allenatore dell’Ancona Marco Donadel per avere, al 46’ del secondo tempo della partita persa contro il Gubbio “tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e protestava reiteratamente nei confronti di entrambi per dissentire nei confronti di una decisione del direttore di gara". L’ex centrocampista di Fiorentina e Parma non sarà quindi in panchina venerdì sera contro il Pineto.