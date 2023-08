Pescara, nuovi contatti col Latina per Sannipoli. Sfuma Tribuzzi

Non si sblocca la trattativa tra Pescara e Latina per il centrocampista Daniel Sannipoli. Gli adriatici hanno chiarito che il classe 2000 è la priorità per il centrocampo e lo stesso calciatore gradisce la destinazione, ma manca ancora l'accordo con il club che ne detiene il cartellino. Perché Sannipoli va in scadenza a giugno 2024 e il Pescara ha deciso di anticipare i tempi e giungere ad un'intesa con i nerazzurri per ingaggiarlo già quest'estate. L’ultima richiesta è di 70 mila euro mentre il Delfino non si spinge oltre i 30 mila+il 25% sulla rivendita futura. I dialoghi tra i due club sono ancora aperti e vivi, ma appare scontato che una delle due parti sarà costretta a cedere per il buon esito della trattativa. D'altro canto è confermata l'impossibilità dell'operazione Alessio Tribuzzi, che il Crotone non vuole lasciar partire.