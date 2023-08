Pescara, Sebastiani: “Squadra ben strutturata, puntiamo alla Serie B”

"Abbiamo una rosa attrezzata per disputare un buon campionato e giocarcela. Noi puntiamo alla Serie B, poi si vedrà..." ha dichiarato Daniele Sebastiani. Il presidente del Pescara è stato ospite di Rete8, dove ha parlato delle ambizioni per il prossimo anno e gli obiettivi che la squadra può e deve raggiungere. "Certo, quello di arrivare in Serie B è un gran bel obiettivo e molto complicato al giorno d'oggi". Successivamente, il presidente del Delfino non ha mancato un accenno al mercato. Perché la rosa a disposizione di Zdenek Zeman è di buon livello, ma come visto dalle amichevoli forse necessita di qualche rinforzo. "Pista Sannipoli ancora complicata, ma è un giocatore del Latina ed è normale che loro facciano le richieste che li aggradano - ha dichiarato Daniele Sebastiani -. Kabashi, invece, potrebbe fare al caso nostra ma vediamo come va avanti l'operazione. Mentre Brosco ha deciso di rimanere e prolungare con un biennale. Ci troviamo d'accordo con la sua scelta".