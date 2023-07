Pescara, nuovo rinforzo in arrivo per Zeman: chi parte e chi arriva

Il Pescara di Zeman si sta formando. La società è decisamente molto attiva sul mercato e in queste ore sta definendo anche una situazione complicata in porta. Infatti, in attesa di comprendere il futuro di Alessandro Plizzari, ecco in arrivo chi sicuramente sarà quantomeno il secondo: Alessandro Massolo . L'estremo difensore del Palermo, stando a quanto afferma Il Centro, è stato scelto dal club abruzzese che ne sta parlando col suo entourage. Classe 1996, il giocatore ha vestito nelle ultime stagioni le divise di Palermo, appunto, ma anche di Fermana, Sambenedettese e Virtus Entella.

Potrebbe essere lui uno dei primi volti nuovi che si vedranno in ritiro il prossimo 16 luglio. Chi, invece, non sarà presente sarà Daniele Sommariva e con lui pure Andrea D'Aniello, il primo accordatosi col Genoa e il secondo andato a scadenza di contratto. Anche Kolaj in uscita, direzione Cesena. L'esterno non sembra aver convinto mister Zeman e per questo non rientra nei piani del club.