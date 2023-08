Pescara, per Masciangelo serve contropartita: proposto Kolaj, no del Benevento

Per Masciangelo si può, ma solo dietro contropartita tecnica: "no" del Benevento a Kolaj, presto nuovo tentativo

Il Pescara si vuole riprendere Edoardo Masciangelo, ma la trattativa è complessa. Il difensore è il profilo fortemente richiesto da mister Zdenek Zeman ma, vista la sempre più vicina conclusione del mercato, può arrivare solo dietro contropartita tecnica. Uno scambio che permetta quindi di liberare una pedina over e fare spazio al classe 1996. Un primo dialogo tra i due club c'è stato, con tanto di proposta: il cartellino dell’italo-albanese classe 1999 Aristidi Kolaj per Masciangelo. I sanniti hanno ovviamente detto di no e rispedito l'offerta al mittente. Non ha fretta di liberarsi del giocatore e, qualora dovesse farlo, vuole indietro un corrispettivo economico o un giocatore che faccia al caso del progetto tecnico. Al momento la trattativa non è del tutto saltata, ma è molto lontana dall'intesa. Il delfino farà un altro tentativo nelle prossime ore.