Pescara, Sebastiani annuncia il futuro di Zdenek Zeman

Intervenuto ai microfoni di Radio 8, Daniele Sebastiani ha parlato dell'andamento stagionale del Pescara in questa prima parte di stagione di Serie C e della situazione intorno a Zdenek Zeman, allenatore dei biancazzurri. Sulla stagione, il presidente del Pescara spiega: "Sono convinto che siamo più forti dello scorso anno. La rosa è giovane e ci riprenderemo - ha dichiarato il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Poi, spiega ancora sull'avvio di stagione: "Dopo 13 partite possiamo dire con certezza che nessuna delle avversarie ci ha messo sotto, Zeman sta facendo un ottimo lavoro e cercando la quadra in mezzo al campo". A proposito dell'allenatore, futuro in bilico per Zdenek Zeman? La risposta di Daniele Sebastiani è emblematica: "Zeman? Non è in discussione, non scherziamo" - la difesa di Sebastiani nei confronti del proprio allenatore. Sui recenti risultati negativi, Sebastiani analizza: "Incide fortemente l’atteggiamento rinunciatario delle squadre che abbiamo affrontato. Non tutte, ma la maggior parte. Siccome col passare delle giornate, specie all’Adriatico, troveremo compagini sempre più chiuse, mi aspetto più concretezza negli ultimi 16 metri. Infine, la chiusura netta sul mercato da parte del presidente del Pescara: "Inutile parlarne adesso" - ha concluso Daniele Sebastiani.