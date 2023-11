Cerignola, Tisci sul Catania: “Il cambio in panchina gli avrà dato la scossa”

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Cerignola, Ivan Tisci, ha analizzato l'imminente sfida di Serie C contro il Catania, al momento allenato da Michele Zeoli. "Credo che quando si incontra una squadra nella settimana in cui c’è stato un cambio di allenatore qualcosina di nuovo potresti trovarla. Il cambio in panchina la scossa al gruppo del Catania in un modo o nell’altro la darà, si è già vista passando il turno di coppa col Picerno e dimostrando di avere dei valori importanti all’interno dei singoli e anche tra chi ha giocato meno. Sarà una partita difficile perchè il cambio di allenatore metterà tutti in discussione, ma noi dovremo pensare soprattutto a noi stessi, i miei giocatori hanno dimostrato di essere in grado di tracciare il destino sulla base di quel che dimostrano. Abbiamo preparato al meglio la partita. Sappiamo che incontreremo difficoltà domani ma cercheremo, come fatto a Monopoli, di sfruttare i giocatori a disposizione dando filo da torcere al Catania e portando a casa punti. C’è ancora qualche defezione, l’organico non è al meglio ma stiamo iniziando a rivedere qualcuno in gruppo, ad esempio Malcore è un calciatore importante per noi e, se sarà della partita, spero che domani farà parlare di sè come ha sempre fatto. Io sono molto contento di come la squadra ha reagito a Monopoli. Chiedo sempre ai ragazzi di non perdere la testa, hanno dimostrato di avere grande carattere e di non mollare mai. Del resto abbiamo riportato solo due sconfitte, forse qualche pareggio di troppo ma caratterialmente le risposte sono state sempre importanti e dobbiamo metterle in campo anche contro il Catania" - ha concluso l'allenatore dell'Audace Cerignola, prossimo avversario del Catania.