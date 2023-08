Pescara, sono due i nomi per rinforzare l’attacco

Tra mercato in entrata e in uscita, il Pescara costruisce quella che è la nuova rosa per la stagione 2023-2024. Particolare attenzione richiede il reparto offensivo, che appare incompleto rispetto alle previsioni e serve intervenire sul mercato. L'ultimo arrivato è Christian Tommasini, per cui manca solo l'ufficialità. Salvo clamorosi colpi di scena, l'attaccante è in attesa del ritorno del d.g. del Pisa - lontano per lavoro - così da rendere ufficiale la trattativa e approdare nella sua nuova squadra. Mentre è in uscita Aristidi Kolaj che dovrebbe lasciare il club abruzzese per trasferirsi al Cesena.