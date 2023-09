Pescara, Zeman: “Abbiamo vinto, ma che brutta prestazione di squadra…”

Il Pescara vince, ma Zeman non è contento della prestazione: "La maggior parte della squadra non stava bene..."

Il Pescara vince in extremis contro l'Arezzo, con un 3-2 sudatissimo arrivato solo su intuizione individuale di Cangiano. Nonostante sia contento per i tre punti conquistati, però, l'allenatore del delfino Zdenek Zeman è deluso dalla prestazione della sua squadra. Lo ha affermato in conferenza stampa, queste le parole riportate da TuttoC.com .

PRESTAZIONE DELUDENTE: Secondo l'allenatore ciò che più è mancato al Pescara è stato l'atteggiamento. "Si, è proprio quello che ci è mancato oggi. Non esagero quando dico che questa è stata la peggior prestazione delle tre partite che finora abbiamo affrontato. La maggior parte della squadra non stava bene: chi doveva vomitare, chi non era al top della condizione". Alla domanda se tutto ciò fosse una conseguenza ai duri allenamenti di Zeman, l'allenatore ha risposto: "Non credo sia colpa mia se alcuni giocatori prendono virus. Dobbiamo migliorare, perché siamo stati passivi a centrocampo e, in generale, non abbiamo fatto bene. Plizzari ha fatto due miracoli e davanti si è sbagliato veramente troppo".