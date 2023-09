Zeman: “Verratti? Spero di chiudere la carriera con lui in Serie A…”

Il tecnico boemo ha regalato un commento anche su uno dei suoi allievi più illustri, Marco Verratti, che ha appena lasciato il PSG, dove era approdato 11 anni fa proprio dopo la promozione in A con il Pescara di Zeman, per trasferirsi in Qatar: “Ha fatto bene ad andare via perché il Paris non lo voleva più. Per undici anni Marco è stato il miglior centrocampista in Francia. In nazionale forse non ha reso al meglio perché per me è un regista”.