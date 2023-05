Playoff Serie C oggi, orario e dove vedere le partite in diretta tv e streaming

Scendono in campo le squadre per il Playoff Serie C secondo turno nazionale: le partite di oggi con orari e dove vederle in tv e streaming.

Tempo di Playoff Serie C oggi, sabato 27 maggio 2023. Si tratta dell'andata del secondo turno nazionale le cue sfide sono state sorteggiate in settimana. Le partite in programma questa sera vedranno impegnate: Lecco-Pordenone, Pescara-Virtus Entella, Foggia-Crotone e Vicenza-Cesena.

Playoff Serie C: orario e dove vedere le partite in tv Il Playoff Serie C 2022-2023 entra nella fase cruciale. Si scende in campo per le gare di andata del secondo turno della fase nazionale. Dopo le sfide del primo turno inizia un nuovo round e si deciderà chi andrà a giocarsi le sue chance nella Final Four della post-season.