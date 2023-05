Playoff Serie C, ritorno primo turno: dove vedere le partite in tv oggi

Oggi scendono in campo le squadre per le gare di ritorno del Playoff Serie C. In campo alle 20:30.

Redazione ITASportPress

Playoff Serie C, oggi lunedì 22 maggio 2023 in campo dalle 20:30 le squadre per il ritorno del primo turno nazionale. Toccherà a Pescara-Virtus Verona, Entella-Gubbio, Vicenza-Pro Sesto, Lecco-Ancona e Foggia Audace Cerignola darsi battaglia.

Playoff Serie C, dove vedere le partite in tv e streaming oggi Gare importanti oggi, lunedì 22 maggio 2023 dalle 20:30 con le sfide del Playoff Serie C di ritorno. Le partite si potranno seguire in diretta TV con Eleven Sports, visibile su tutte le smart tv compatibili con l'apposita app; e si potranno vedere anche su DAZN, grazie all’accordo siglato con Eleven dove si possono vedere tutte le partite del campionato, playoff e playout, Coppa Italia e Supercoppa. Per chi non è abbonato ad Eleven Sports o a DAZN c'è la possibilità OneFootball, che trasmetterà le sfide in pay-per-view e si può vedere scaricando sulla propria smart tv l’applicazione.

Tutte le sfide si potranno seguire in diretta streaming anche su dispositivi mobile (pc, tablet e smartphone); sempre su Eleven Sports, DAZN e OneFootball.

Anche Sky trasmetterà tre partite del ritorno del primo turno nazionale: Foggia-Audace Cerignola su Sky Sport (canale 256), Pescara-Virtus Verona su Sky Sport (canale 257) e Vicenza-Pro Sesto su Sky Sport (canale 258). Gli abbonati potranno vedere tutte e tre le sfide anche in streaming su Sky-Go e NOW.

Il ritorno di Foggia-Audace Cerignola verrà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai Sport (canale 58).

Nel dettaglio le partite:

Pescara-Virtus Verona - ELEVEN SPORTS, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251)

Entella-Gubbio - ELEVEN SPORTS, SKY SPORT (canale 252)

Vicenza-Pro Sesto - ELEVEN SPORTS, SKY SPORT (canale 253)

Lecco-Ancona - ELEVEN SPORTS, SKY SPORT (canale 254)

Foggia-Cerignola - ELEVEN SPORTS, RAI SPORT