Reggiana-Catanzaro, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 18:30 per la Supercoppa di Serie C. Battaglia per Reggiana e Catanzaro questa sera.

Redazione ITASportPress

Reggiana-Catanzaro si sfidano oggi, sabato 13 maggio 2023, alle 18:30 per l'ultimo atto del "triangolare" (con la Feralpisalò) per la Supercoppa di Serie C. Dal risultato odierno dipenderà la vincitrice del trofeo.

Reggiana-Catanzaro, le ultime Squadre in campo per giocarsi la Supercoppa di Serie C. Reggiana e Catanzaro duelleranno nell'ultima gara di quello che è stato, di fatto, un triangolare con la Feralpisalò, che vedeva impegnate le tre vincitrice dei relativi campionati e Gironi (A, B e C). Al momento la classifica recita: Feralpisalò e Catanzaro 3 punti, Reggiana 0. In caso di risultato positivo del Catanzaro sarà la squadra di Vivarini a vincere il trofeo.

La Reggiana dovrebbe affidarsi a Pellegrini e Rosafio in attacco mentre il Catanzaroa Biasci e Iemmello.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Reggiana e Catanzaro si giocherà, come detto, oggi sabato 13 maggio 2023 alle ore 18:30 e darà di fatto il trofeo della Supercoppa di Serie C ad una delle tre squadre che sono state impegnate in questo Triangolare con la Feralpisalò.

Il match di Supercoppa sarà visibile su Eleven Sports. Lo stesso canale di Eleven Sports sarà presente su DAZN. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Infine, la sfida si potrà vedere anche in diretta e in chiaro su Rai Sport (canale 58 e 146 del digitale terrestre, 227 del decoder Sky), compreso lo streaming gratuito sul sito RaiPlay.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Laezza, Cremonesi; Guglielmotti, Muroni, Nardi, Rossi, Fiamozzi; Pellegrini, Rosafio.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Brignola, Verna, Ghion, Sounas, Situm; Biasci, Iemmello.