Serie C, Bocalon trascina il Mantova, Trento ko col Padova e rischia. Bene il Foggia

A due giornate dalla fine del campionato di Serie C sono ancora tanti i verdetti da emettere. La 36ª giornata ha premiato la Feralpisalò promossa in Serie B dopo il successo contro la Triestina per 1-0. I gardesani si uniscono al Catanzaro promosso con largo anticipo nel Girone C. Nel Girone B la Reggiana ha due punti in più sull'Entella a 180' dalla fine. Nel Girone A giochi aperti per l'accesso ai playoff e per la salvezza. Impresa della Pro Vercelli che è passata sul terreno del Pordenone risucchiando il Trento che adesso è in zona playout a pari punti con il Mantova che si è ripreso con i gol di Bocalon. Per l'ex Venezia, sono 10 le reti con i virgiliani contro i soli tre di Trento nel girone di andata. A proposito di Trento ancora una sconfitta per la squadra di Tedino che appare svuotata dal punto di vista mentale e fisico. L'undici gialloblù oggi è stato battuto in casa dal Padova per 1-0. Brutta prova del Trento punito da Vasic nella ripresa. La compagine di Tedino resta a quota 42 punti in classifica, in vantaggio negli scontri diretti con Mantova (a pari punti), Sangiuliano City (a meno uno) e Pro Vercelli. Domenica prossima penultimo match del campionato con gli aquilotti di scena a Zanica contro l’AlbinoLeffe. Il Piacenza ha battuto la Pro Sesto e adesso la Triestina penultima è a -1.