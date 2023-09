Serie C, multa al Catania per cori offensivi e stangata sul Giugliano

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna A, integranti pericolo perl’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 95° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semipiena e chiusa che colpiva la parte superiore della panchina occupata daitesserati della squadra avversaria, senza conseguenze;

C) per avere uno sparuto gruppo di sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud e Nord, fischiato durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delleIstituzioni, subito coperti dagli applausi di altri tifosi posizionati nei vari Settori. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e rilevato che i fischi sono stati coperti dagli applausi degli atri tifosi (r. proc. fed, r. c.c).

Brutte notizie anche per il Giugliano, fuori e dentro il campo. Quasi in contemporanea con l'annuncio dell'esonero del tecnico Raffaele Di Napoli il Giudice Sportivo della Serie C, Stefano Palazzi, ha infatti comunicato le proprie decisioni in base alle risultanze arbitrali delle partite della quinta giornata.

I tigrotti perdono rispettivamente per tre giornate Luca Berardocco e Paolo Salvemini, i due giocatori espulsi durante il secondo tempo della gara interna persa per 3-0 contro il Latina e costata il posto a Di Napoli.

Berardocco, in particolare, è stato fermato, come si legge nella motivazione, "perché a seguito di una decisione arbitrale proferiva varie frasi ingiuriose, offensive e provocatorie nei confronti dell'Arbitro".

Per quanto riguarda gli altri giocatori, squalificati per una giornata Tommaso Gattoni della Pro Sesto e Tommaso Panelli del Sorrento.

Tra gli allenatori, un turno di stop e un'ammenda di 500 euro sono stati inflitti a Massimo Donati del Legnago Salus "per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto, a seguito di una decisione arbitrale, un comportamento non corretto nei confronti dei componenti della panchina avversaria, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e sbracciandosi e urlando proferiva nei loro confronti una frase irriguardosa", oltre che per aver impartito indicazioni alla squadra dalla tribuna dopo essere stato espulso.

