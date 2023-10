Serie C, il Crotone ha esonerato Lamberto Zauli. Scelto il sostituto

Salta una nuova panchina in Lega Pro: dopo il Potenza, anche il Crotone ha deciso di esonerare il proprio allenatore. Lamberto Zauli paga la sconfitta contro il Taranto nell'ultima giornata del Girone C e i 10 punti conquistati in 8 partite. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile Tecnico della Prima Squadra, Lamberto Zauli. La Società ringrazia mister Zauli per l’impegno profuso e intende augurargli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".