Serie C playout: salve Triestina e Alessandria. Mantova in D col Sangiuliano

Dopo la salvezza del Messina, altri verdetti nel pomeriggio di Serie C. Si salva la Triestina che passa sul terreno del Sangiuliano City al 92'. Dopo lo 0-0 dell’andata, i giuliani sono costretti a vincere e sbloccano con Mbakogu, poi pareggia Salzano per il Sangiuliano. La palla decisiva sui piedi di Tavernelli che al 92’ fa 1-2 e salva la Triestina condannando i lombardi a una clamorosa retrocessione. Cuori palpitanti anche nell’altro playout, tra Mantova e Albinoleffe. Si partiva dal risicato vantaggio per 1-0 dell’Albino, nel match di ritorno Albinoleffe ancora in vantaggio con Doumbia, all’80’ pareggia De Francesco ma l’1-1 non basta al Mantova che retrocede.