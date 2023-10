Serie C, rinviata a data da destinarsi Entella-Cesena per maltempo

Con una nota sui canali ufficiali del campionato di Serie C, è stato ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di Virtus Entella-Cesena, gara inizialmente in programma nella giornata di oggi, giovedì 26 ottobre. La partita, è stata rinviata a causa delle difficili condizioni meteo che stanno colpendo la città di Chiavari e la Liguria in generale in queste ore. Di seguito, la nota della Serie C. “La Lega Pro, preso atto della comunicazione del Sindaco della Città di Chiavari – Prot. N. 0053592/2023 del 26.10.2023 con la quale viene data esecuzione a quanto disposto nell’ordinanza sindacale n. 2 del 10 gennaio 2023 – “Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità da attivare in caso di allerta o emergenza meteo-idrogeologica relative ai complessi sportivi pubblici e privati ricadenti nel territorio del Comune di Chiavari”, dispone che la gara Virtus Entella-Cesena, in programma giovedì 26 ottobre 2023 presso lo Stadio “Comunale” di Chiavari (GE), venga rinviata a data da destinarsi” - questa la nota della Lega Pro. Come detto, la partita è stata rinviata a data da destinarsi e, nelle prossime ore, si saprà di più sulla vicenda legata a Virtus Entella-Cesena.