Sorrento-Benevento, probabili formazioni e dove vederla in tv

Le possibili scelte di Vincenzo Maiuri e Matteo Andreoletti per la gara tra Sorrento e Benevento, valida per la 9^ giornata del girone C di Serie C

In programma per sabato 21 ottobre alle ore 18.30, la partita tra il Sorrento e il Benevento, valida per la nona giornata del girone C del campionato di Serie C 2023-2024, è tra le più attese di questo turno. Un testa-coda importante per il gruppo C, con la squadra di Matteo Andreoletti che, contro il Sorrento di Vincenzo Maiuri, proverà a ridurre il distacco in classifica dalla Juve Stabia capolista, attualmente a +3. A causa dei lavori in corso nello stadio di Cercola (scelto come impianto casalingo del Sorrento per questa stagione) la gara si giocherà al "Alfredo Viviani" di Potenza.