Verso Catania-Taranto: Ezio Capuano punta alla continuità

Insidiosa, rognosa ed esperta della categoria. Queste, sono solo alcune delle caratteristiche della squadra che - domenica 22 ottobre - sfiderà il Catania di Luca Tabbiani per la sfida valida per la nona giornata del girone C di Serie C. Con un bilancio di sette partite e undici punti raccolti fino a questo momento in campionato, il Taranto di Ezio Capuano (uno degli allenatori più esperti della categoria) ha tanta voglia di continuare un percorso di livello. Dopo aver battuto 2-1 il Crotone nell'ultimo turno di campionato, la squadra di Capuano punta al bottino pieno anche contro un Catania fortemente in difficoltà e reduce dalla sconfitta contro la capolista Juve Stabia.