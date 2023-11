Spal-Lucchese, probabili formazioni e dove vederla in tv

Spal-Lucchese, dove vederla in tv

La sfida tra la Spal di Leonardo Colucci e la Lucchese di Giorgio Gorgone, valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, non sarà trasmesso da nessuna emittente. Sky Sport, infatti, trasmetterà la Coppa Italia dal prossimo turno, gli ottavi di finale.