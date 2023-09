Svolta Taranto: contro il Cerignola a Francavilla, poi si torna allo Iacovone

Schiarita in vista per i rossoblù, a caccia di uno stadio per la gara della sesta giornata contro il Cerignola: la gara si dovrebbe giocare a Francavilla, poi da ottobre si tornerà allo Iacovone

È in arrivo una schiarita in casa Taranto. Dopo che la Lega Pro ha respinto la richiesta del club rossoblù di rinviare il match contro l’Audace Cerignola in programma domenica 1° ottobre alle 20.45 a causa del persistere dell’inagibilità dello ‘Iacovone’ dopo l'incendio divampato durante la gara della prima giornata contro il Foggia, la società è al lavoro per trovare una soluzione alternativa, necessaria per evitare il rischio di incorrere nella sconfitta a tavolino.