Taranto, Capuano: “Iacovone? Situazione surreale, non siamo tutelati”

Intervenuto ai microfoni di Antenna Sud, Ezio Capuano è tornato a parlare della situazione intorno allo stadio "Iacovone" di Taranto . Dopo l'incendio delle settimane scorse, l'impianto sarà nuovamente a disposizione della squadra. Tuttavia, per la sfida contro il Crotone, il Taranto dovrà giocare a porte chiuse. Una situazione surreale per i pugliesi, di cui - come detto in precedenza - ne ha parlato Ezio Capuano, l'allenatore del club. "Rimango basito. Sono nel calcio da tantissimi anni - spiega ai microfoni di Antenna Sud - e mai ho assistito a una cosa del genere".

Poi, spiega ancora Ezio Capuano: "Penso che noi rappresentiamo Taranto e chi gestisce Taranto dovrebbe tutelare la Taranto calcistica. Ma se è vero che alcuni lavori che dovevano essere fatti entro un mese non sono stati fatti. Rimango basito. Non siamo tutelati, è una cosa gravissima perché ci sono sacrifici enormi, si era creato anche entusiasmo. Probabilmente non siamo degni o, non so, simpatici. Quello che è successo a Taranto neppure nel guinnes dei primati". Infine, l'appello al presidente federale Gabriele Gravina: "Spero prenda provvedimenti, tutto questo non è accettabile" - ha concluso l'allenatore del Taranto.