Trento, CdA convoca assemblea per blindare Tedino e Zamuner

Si programma la nuova stagione al Trento e si va avanti all'insegna della continuità

All'insegna della continuità: questa sarà la linea guida che accompagnerà la strategia del Trento per la stagione 2023/24. Il club gialloblù infatti andrà avanti con il tecnico Bruno Tedino e il ds Giorgio Zamuner. L'ufficialità arriverà la prossima settimana. Il Cda del Trento ha convocato un'Assemblea e in quella occasione sarà messo nero su bianco sul futuro dei due, ma ci sono segnali chiari di conferma. Il tecnico e il direttore sportivo hanno fatto un buon lavoro a gennaio contribuendo al raggiungimento della salvezza della squadra gialloblù dopo un avvio in campionato terribile. A ottobre la svolta con la decisione della società gialloblù di cambiare il progetto iniziale.

MANI SICURE Zamuner che ha avuto altre offerte da club del sud e del centro di Serie C ha preferito continuare la sua avventura a Trento perchè ha trovato l'ambiente giusto per completare il suo lavoro iniziato 4 mesi fa. Lo stesso dicasi per il tecnico Tedino. Sono due persone garbate e intelligenti che se avranno la possibilità di lavorare senza interferenze e non pressati da proclami di vincere il campionato, sicuramente il consolidamento del loro lavoro sarà più semplice.

LA FESTA Per costruire una squadra di calcio vincente c'è bisogno di dirigenti intelligenti e capaci che devono anche capire quando è il momento giusto di alzare la voce e l'asticella delle ambizioni. A volte è meglio un silenzio sensato che parole senza senso. Non bisogna essere allergici alle critiche della stampa oppure evitare il contraddittorio dei giornalisti perchè se le critiche sono costruttive fanno solo bene a qualsiasi dirigenza di club di calcio, anche a quella passionale del Trento. L’obiettivo sin da subito della società trentina è quello di creare maggiore entusiasmo in città e infatti venerdì 12 maggio alle ore 18.30 è prevista una festa allo stadio Briamasco dove saranno presenti i ragazzi della Prima Squadra, i calciatori del settore giovanile, della squadra di calcio a 5 e dello Special Team.