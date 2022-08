Trento, Giacca: “Vicenda stadio Briamasco? Istituzioni sanno le difficoltà”

La vicenda dello stato non perfetto del prato dello stadio “Briamasco” di Trento, criticità sollevata da Itasportpress, ha suscitato diverse prese di posizione e tante reazioni in ogni ambito. Un passo avanti c'è stato visto che il direttore dell’Asis Claudio Alì, ha confermato che "prima dell’inizio del campionato di Serie C il manto erboso del “Briamasco” sarà in buone condizioni".