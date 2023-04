Trento-Novara, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Trento e Novara si sfideranno oggi alle 17:30 per la 38esima giornata di Serie C Girone A. Squadre in campo al Briamasco.

Trento-Novara scenderanno in campo oggi al Briamasco per la 38sima giornata di Serie C Girone A. Appuntamento alle 17:30 con la partita che metterà il punto alla stagione regolare del campionato.

Trento-Novara, le ultime 43 punti all'attivo per il Trentopadrone di casa. La squadra di Tedinodeve ottenere i tre punti per centrare la salvezza diretta che si verificherebbe in caso di contemporanei non successi di una tra Mantova e Pro Vercelli o, in alternativa, in caso di contemporanee non vittorie di Triestina e Piacenza. In quest’ultimo caso si creerebbe la forbice di 9 punti, con la quale non vengono disputati i playout. Per farlo, il mister si affiderà con ogni probabilità a Pasquato fantasista dietro le punte Petrovic e Carletti. Ballarini, Suciu, Damian saranno i tre a centrocampo. Davanti a Desplanches in porta, ci saranno Galazzini, Barison, Trainotti e Vitturini.

Nel Novara di Marchionni (52 punti in classifica) ci sarà spazio per Buric e Gonzalez in attacco. Lazaar, Marginean, Ranieri, Varone, Ciancio a centrocampo con Ariaudo, Benalouane, Illanes davanti a Desjardins in porta.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Trento e Novara si giocherà, come detto, oggi sabato 22 aprile 2023 alle ore 17:30 per l'ultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie C Girone A.

La sfida tra tra le due formazioni sarà trasmessa in diretta streaming integrale su Dazn (servizio a pagamento) ed Eleven Sports (servizio a pagamento), all’indirizzo www.elevensports.it, con la voce di Stefano Carta.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio della gara:

TRENTO (4-3-1-2): Desplanches; Galazzini, Barison, Trainotti, Vitturini; Ballarini, Suciu, Damian; Pasquato; Petrovic, Carletti. All. Tedino

NOVARA (3-5-2): Desjardins; Ariaudo, Benalouane, Illanes; Lazaar, Marginean, Ranieri, Varone, Ciancio; Gonzalez, Buric. All. Marchionni