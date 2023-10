Verso Catania-Avellino: Michele Pazienza, “il predestinato” al Massimino

Giovane, intelligente e con l'etichetta di "predestinato" attaccata addosso da diversi anni. Michele Pazienza, 41enne di San Severo, è uno tra gli allenatori maggiormente in rampa di lancio dell'intera Serie C. Oggi alla guida dell'Avellino (prossimo avversario del Catania di Luca Tabbiani ), Pazienza inizia la propria carriera in panchina immediatamente dopo aver concluso quella di campo.

Nel 2017 infatti, Michele Pazienza stacca la spina dal centrocampo (sua ultima esperienza da calciatore quella al Manfredonia, l'apice della carriera con Juventus e Napoli) e aiuta subito il Pisa, entrando nello staff dei nerazzurri partendo dai Berretti. Una vera e propria scalata quella di Pazienza al Pisa, società di cui in breve tempo entrerà al comando della prima squadra. Successivamente, per lui esperienze a Siracusa e a Cerignola dove, con quest'ultima, otterrà il salto di categoria dalla Serie D alla Lega Pro. Dopo tre anni alla guida dell'Audace Cerignola tra ottimo calcio e grandi risultati, per lui - in questa stagione - è arrivata una grande opportunità: l'Avellino, ancora in Serie C ma con ambizioni importanti. Il club campano infatti, punta a vincere il girone C di Serie C e, per farlo, ha scelto di affidarsi al talento del "predestinato" della panchina, l'ex Juventus Michele Pazienza.