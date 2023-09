Vicenza-Albinoleffe, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Stasera alle 20.45 esordio in campionato per il Vicenza, che tra le mura casalinghe affronta l'Albinoleffe. Match importante per partire col piede giusto dopo un mercato condotto a puntino, come conferma anche il mister Aimo Diana: "Dovremo esser pronti per un clima particolarmente caldo. Giocheremo col 3-5-2 e anche se loro sono più forti rispetto agli anni precedenti, li affronteremo a viso aperto e con tanto rispetto. Poi Lopez è un grande allenatore, le sue squadre fanno sempre bene e sono difficili da affrontare". Riguardo i convocati e il possibile che dovrebbe scendere in campo, l'allenatore ha dichiarato: "Ierardi ha preso un paio di colpi ed è da valutare, mentre Pellegrini e Rossi sono pronti anche se hanno qualche allenamento in meno sulle gambe. Comunque c'è poco da preoccuparsi, abbiamo una rosa ampia". In conclusione, l'allenatore ha parlato del mercato. In particolare, Aimo Diana si è rivolto alla cessione last minute di Cappelletti: "Era sul mercato come De Maio, dovevamo cederne almeno uno e per lui è arrivata l'offerta. Poi De Maio ha caratteristiche importanti che possono tornarmi utili, così ho deciso di tenerlo".