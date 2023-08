Vicenza, Bellich verso la Juve Stabia. In entrata potrebbe arrivare Rossi

Il Vicenza ha messo il turbo e si appresta a completare la rosa in tempo per la conclusione del mercato. In questo momento, più precisamente, i biancorossi stanno lavorando su alcune cessioni che farebbero spazio agli ultimi acquisti. Abbiamo già parlato dell'addio di Scarsella al Lumezzane, mentre sembra lontano dalla permanenza al Lane anche Marco Bellich. Il difensore potrebbe passare alla Juve Stabia con la trattativa che nelle ultime ora ha ricevuto un'importante accelerata. Per quanto riguarda il mercato in entrata, rimangono segnati sul taccuino i nomi di Jacopo Pellegrini e Fausto Rossi. Il primo ha già trovato un accordo con i biancorossi e si attende solo l'ufficialità. Il secondo è un indiscrezione rivelata da biancorossi.net che potrebbe arrivare anche grazie al magnifico rapporto con Mister Aimo Diana.