Vicenza, Catania nome nuovo per l’attacco

L'attaccante è un ottimo prospetto, ma non immediatamente disponibile per infortunio al crociato. Per Golemic c'è tanta concorrenza

Appariva come un operazione semplice, che con il sì del calciatore si sarebbe immediatamente concretizzata, invece non è così. Il mercato del Vicenza continua con l'operazione Vladimir Golemic per il reparto arretrato, che si presenta con non poche difficoltà. Il difensore ha rescisso il contratto con il Crotone e gode di un ampio ventaglio di scelta come Avellino, Cosenza e proprio il Lane. L'elevata concorrenza non ha fatto che complicare le cose, con la decisione del calciatore che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Secondo diverse fonti, quella del Vicenza appare come una delle destinazioni più appetibili ma anche il Cosenza non è da meno.