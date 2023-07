Vicenza, nel mirino Vladimir Golemic per la difesa

C'è interesse, ma ancora nessun contatto e accordo. Il difensore serbo classe 1991 potrebbe essere il nuovo colpo per Diana

Il mercato del Lane è tutt'altro che concluso. Dopo aver fatto un'attenta analisi dei possibili colpi riguardo l'attacco, il Vicenza punta a rinforzare ulteriormente il reparto difensivo. Diversi i profili presi in considerazione dal direttore sportivo Luca Matteassi, quello che spicca su tutti è Vladimir Golemic del Crotone. Classe 1991, il difensore serbo appare un esperto del mestiere e una carta assicurata da poter giocare. Inoltre, pare che non ci sia una vera e propria concorrenza scatenata visto che anche il Catania non è interessato. Una proposta potrebbe esser recapitata nei prossimi giorni, ciò è quanto riportato da TuttoMercatoWeb.