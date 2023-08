Vicenza, Costa: “Il Lane è speciale. Abbiamo un obiettivo e faremo…”

Pippo Costa è l'ultimo arrivato in casa Vicenza . Il terzino è stato presentato mercoledì 2 agosto allo Stadio Menti, dove si è dichiarato emozionato per la nuova avventura. Queste le sue parole riprese dal Giornale di Vicenza: "Sfida importantissima che ho colto al volo. Il Vicenza ha una storia e un blasone importanti e sono felicissimo di aver avuto quest’opportunità. Da piccolino non ho mai vestito la maglia del Lane, ma Vicenza è speciale, al Menti venivo con mio papà e l’ultima partita vista è stata contro il Milan".

Successivamente, il terzino ha parlato degli obiettivi stagionali del club senza "fare nomi": "Sono arrivato da poco ma ho già avuto ottime impressioni. Conoscevo già qualcuno, come Ferrari e De Col, ma devo dire che sono stato accolto nel migliore dei modi. Per quanto riguarda gli obiettivi, qui siamo tutti leader e combatteremo insieme per raggiungere un traguardo che non vogliamo nominare…". Infine, Pippo Costa ha parlato delle primi contatti con mister Aimo Diana: "Il mister e il suo staff sono davvero pre- parati, tutti dei martelli. Tanto, tanto lavoro".