Vicenza, Diana mette nel mirino un suo pupillo dalla Reggiana

Tutto può succedere nelle poco meno di tre settimane restanti di calciomercato. Lo sa il Vicenza, che studia le trattative con la giusta calma e determinazione. Non c'è fretta di vendere, perché priorità del Lane è proprio quella di cedere e sfoltire una rosa forse troppo fornita. Ma in cantiere c'è anche un'idea, un sogno nel cassetto per Aimo Diana. Cioè quello di portare in biancorosso un suo ex pupillo. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, si tratta di Elvis Kabashi, mediano albanese, che il tecnico biancorosso conosce bene essendo stato uno dei protagonisti della scorsa stagione con la sua Reggiana. Il calciatore ha rinnovato il proprio contratto con la Reggiana di recente, prolungando la scadenza fino a giugno 2025. Ma secondo la fonte si può intervenire con un'offerta di spessore, che il club granata accetterebbe senza troppi problemi.