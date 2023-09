Vicenza, Diana: “Mia mamma è incavolata per il mio carattere. Devo calmarmi”

Le parole del tecnico del Vicenza, Aimo Diana, alla vigilia della gara di domani contro la capolista Virtus Verona, riportate da trivenetogoal.it: "Se brucia non essere in panchina domani? Anche mia mamma si è incazzata ma questo è il mio carattere e a volte ha portato bene alla squadra, dovrei calmarmi un po’ ma sono così. Mi brucia ma chi è in panchina sa bene ciò che dovrà fare. Non ci sarà nessun problema perché i miei collaboratori sono riconosciuti dalla squadra, spero che qualcuno sia con me in tribuna e cercherò di dare qualche pizzino a fine primo tempo. Incontriamo una squadra molto libera e serena, anche noi dobbiamo esserlo, loro stanno facendo molto bene ma è più importante il nostro approccio alla gara e metterli in difficoltà. Dobbiamo essere molto bravi ed elastici. La cosa migliore sarebbe sbloccarle subito ma anche non andare sotto, quindi serve equilibrio. Credo che sia importante tenere sempre viva e giocabile la partita e non concedere troppi gol agli avversarsi perché sappiamo di avere le potenzialità di fare gol anche negli ultimi minuti. Domani ci saranno novità? Credo di sì, stamattina ho riunito i ragazzi per una seduta differenziata, come ho sempre detto in questa squadra può giocare chiunque.