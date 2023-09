Vicenza, Rosso: “Il nuovo Menti costerà oltre 100 milioni di euro…”

In un'intervista al Giornale di Vicenza, Renzo Rosso ha fatto il punto sulla questione stadio. Il patron del Vicenza ha parlato di un aumento considerevole delle spese legate al progetto, tutto a causa del Covid. "Fino a pochi anni fa, l’investimento previsto era pari a 70 milioni - ha esordito con una punta di stizza -. Oggi i costi sono schizzati alle stelle e non esagero se dico che hanno superato i 100 milioni. A malincuore devo anche cominciare che da soli non potremo mai affrontare un investimento di tale portata e per questo stiamo lavorando alla revisione del progetto per renderlo più sostenibile. Il sindaco Possamai e l’amministrazione comunale sono aperti alla discussione: bisogna mettere insieme una comunità di investitori. Anche se è un lavoro lungo, siamo deciso a portarlo a termine”.