Vicenza, Diana: “Qualcosa da migliorare, ma soddisfatto della prestazione”

"Nel complesso credo abbiamo fatto una buona gara, anche se c’è sempre qualcosa da migliorare. Magari facciamo un pò di più fatica sui duelli aerei, quindi servirà più cattiveria agonistica da ora in poi" queste le parole di Aimo Diana sul test contro la Virtus Verona perso per 1-0. L'allenatore del Vicenza è soddisfatto della prestazione della squadra ma ammette che c'è qualcosa da migliorare. Forse in attacco, dove comincia a mancare qualche gol di troppo: "C'è da correggere qualcosina ma la cosa positiva è che abbiamo creato tanto - ha dichiarato il tecnico del Lane - . Arriveranno anche i gol, ce li siamo tenuti per un'altra volta" ha concluso sorridendo Aimo Diana.