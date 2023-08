Vicenza, per De Maio c’è interesse dalla Feralpisalò. Dalmonte verso l’addio

Sono ore frenetiche in quel di Vicenza, con giocatori da liberare e collocare altrove. Uno su tutti è il difensore Sebastien De Maio, il quale ha l'ingaggio più elevato della rosa ed è diventato insostenibile per il Lane. In realtà, il classe 1987 non rientra nemmeno nel progetto tecnico di Aimo Diana, quindi la sua cessione è prioritaria sia per un fattore sportivo che meramente economico. Su di lui c'è l'interesse della Feralpisalò che fino a poche settimane fa pressava mentre ora ha allentato la presa. Una nuova accelerata potrebbe portare all'accordo definitivo. Stesso destino per Nicola Dalmonte, alla ricerca di nuova sistemazione. Per lui si parla dell'interesse del Perugia ma anche della Spal. Anche in questo caso, dunque, bisognerà attendere per capire.