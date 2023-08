Vicenza, Diana vuole anche Jacopo Pellegrini ma c’è concorrenza

Al via la trattativa ma occhio alla concorrenza spietata, il Lecco di Serie B ha messo gli occhi sull'attaccante

Sono chiare le intenzioni di Aimo Diana. L'allenatore vuole integrare nella rosa del Vicenza alcuni tasselli che lo scorso anno hanno fatto bene sotto la sua guida alla Reggiana. Di questi nei giorni scorsi abbiamo parlato di Kabashi, ora spunta anche il nome di Jacopo Pellegrini. Il tecnico stravede per l'attaccante e lo considera come una priorità di mercato. Unico problema la concorrenza di lusso da parte del Lecco, anch'esso interessato al 22enne. Il calciatore, da parte sua, non si è ancora espresso a riguardo e pare che l'operazione possa esser decisa proprio dalle volontà dello stesso.