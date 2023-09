Vicenza, dopo Dalmonte Diana punta in alto

Il Vicenza ha chiuso gli ultimi colpi in queste ultime frenetiche ore di mercato, risolvendo qualche nodo che cominciava ad esser pesante. Parliamo di Nicola Dalmonte, esterno classe '97 che tanto è stato corteggiato dalla Spal nelle ultime settimane. Ebbene, ora è ufficiale. Il calciatore ha rinnovato con il Lane fino al 2025 ed è passato al club degli estensi con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Contestualmente, i biancorossi hanno rinnovato anche il centrocampista Federico Proia, anche lui fino al 30 giugno 2025. La conferma è arrivata dai profili social dal club. Aimo Diana, tecnico del Vicenza, ha parlato a Il Giornale di Vicenza sul campionato: "Noi sappiamo dove vogliamo arrivare ma ci sono anche gli avversari. È un girone agguerrito, mi dispiace che si dica che sia meno competitivo. Il cambiamento del Vicenza? Spero sia cambiato in meglio, io ho detto che quello che era stato fatto non era sufficiente per fare un campionato di vertice e secondo la società c’era la possibilità di mettere giocatori diversi con caratteristiche giuste per il posto giusto. La maggior rivale? Si parte con l’intenzione di fare un campionato importante, ci sarà chi partirà forte e poi si sgonfierà. Per noi sarà impossibile partire molto forti ma vogliamo avere la capacità di durare fino alla fine".