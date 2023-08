Vicenza, Rosso: “Rosa completa, ma mai dire mai. Contenti di Diana”

"Stiamo cercando di costruire una rosa forte per affrontare un campionato che si sta alzando di livello sia in campo sia fuori - le parole di Rosso - Il Vicenza deve fare di tutto per essere protagonista. Abbiamo fatto degli ottimi investimenti in termini di giocatori, allenatore e staff, quindi la prospettiva è quella di fare un campionato importante”.

Poche battute sul mercato: "Siamo completi al 99%, anzi abbiamo più problemi di esuberi. Poi non si sa mai, l’ultimo giorno di mercato può portare sempre occasioni".

La scorsa stagione ha comunque portato un trofeo, la Coppa Italia di categoria, vinta nella doppia finale contro la Juventus Next Gen: "Spesso viene snobbata, ma per noi è stato un momento molto importante - ha detto Rosso - che ci ha permesso di dare una gioia ai nostri tifosi. Sono state due partite da tutto esaurito sia allo Stadium sia da noi, credo che sia stato un bello spot per la Serie C".

Il presidente biancorosso ha poi avuto parole di elogio tanto per lo stesso Diana, quanto per l'ex ds Federico Balzaretti, approdato in Serie A all'Udinese, ma capace di portare a Vicenza due giovani come Sebastiano Desplanches e Tjas Begic, poi ceduti in Serie B a Palermo e Parma:

"Diana ha sposato fin da subito il nostro progetto e la nostra ambizione, che è anche la sua. Apprezziamo il fatto che abbia voluto rimettersi in discussione subito in una squadra dove potesse dare il massimo e cercare di vincere. Balzaretti? Sono felice per lui, siamo stati i primi a crederci come responsabile dell’area tecnica e ci avevamo visto bene. Lo ringrazio perché grazie alle sue intuizioni abbiamo fatto delle belle plusvalenze cedendo due giocatori che aveva preso in serie superiori”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Catania e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con ITA Sport Press e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei rossoazzzurri in campionato e in europa.