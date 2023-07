Vicenza, fissato il prezzo del giovane portiere Desplanches

Si prospetta un tesoretto importante per il Vicenza, che con Sebastiano Desplanches potrebbe fare una plusvalenza importante. Il cartellino del portiere appena tornato dal prestito al Trento sarebbe di 3 milioni di euro. Almeno questo è il prezzo fissato dal club biancorosso. Il classe 2003 è stato riconosciuto come il migliore del Mondiale Under 20 ed è da qui che tutto ha avuto inizio, con diversi club che gli hanno messo gli occhi addosso. Lo vedono come il nuovo Buffon o il nuovo Donnarumma, e ciò non fa altro che alzare l'interesse di mercato e il suo prezzo. Su tutti c'è il Palermo che lo vuole affiancare ad un portiere più esperto come Pigliacelli, con la speranza che tra qualche anno possa raccoglierne il testimone.