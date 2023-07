Palermo, rosanero scatenati: ufficiale Vasic poi altri colpi in arrivo

L'altro è un prolungamento di contratto e si tratta del portiere Mirko Pigliacelli. L'estremo difensore ha firmato un rinnovo fino al 30 giugno 2025, con aggiunta opzione per un altro anno a propria discrezione. Lo ha comunicato lo stesso Palermo tramite profili social. Poi nel mirino del Palermo c'è anche il portiere rivelazione in maglia azzurra, Sebastiano Desplanches di proprietà del Vicenza che chiede 3 milioni ai rosanero. Un altro obiettivo del Palermo è l’esterno sinistro di difesa, visto che al momento in organico c’è solo Aurelio. Piace Gianluca Di Chiara, nato nel capoluogo siculo, e di proprietà della Reggina. Il Palermo vuole fare affari di mercato col Pisa, puntando in particolare sui profili di Beruatto e Sibilli. In dirittura d’arrivo l’affare che porterebbe in Sicilia Leonardo Mancuso, punta in uscita dal Monza.