Vicenza, movimenti di mercato e la nuova maglia

Le caratteristiche principali delle maglie di quest’anno si riconoscono nella particolare texture jacquard (a “nido d’ape”) che alleggerisce il tessuto sulla pelle e permette una forte traspirazione e nel colletto alla coreana chiuso da originali bottoni gommati. Totalmente Made in Italy, il tessuto 100% poliestere sia delle maglie che dei pantaloncini ha una resa così morbida che non fa una piega. Tutte le maglie saranno impreziosite dalla coccarda tricolore dei vincitori della Coppa Italia Serie C 2022-2023, posizionata sopra la F-Box.

La nuova maglia Home della squadra biancorossa mantiene il tradizionale abbinamento delle strisce verticali bianche e rosse con impercettibili linee sottili tono su tono. Un inserimento grafico nero e rosso sui lati del torace riprende il gioco cromatico del colletto e dei bordi manica realizzati in tessuto compatto. Immancabile sul petto lato cuore la R blu, simbolo storico del Lanerossi che viene ripreso sul lato destro del pantaloncino e sul davanti dei calzettoni; dall’altro lato il logo Fila (F-Box), entrambi realizzati in silicone con uno speciale effetto embossed. Al centro stampato campeggia il logo Diesel, main sponsor dei biancorossi, mentre in basso a destra è stata applicata un’etichetta in argento che certifica il prodotto con la dicitura “Official Licensed Product Fila/LR Vicenza”.

Un impercettibile particolare fa la differenza: due piccole R stampate all’interno dei numeri che richiamano ancora una volta quel sapore heritage che accomuna le due realtà centenarie, quella del Club e di Fila. Sempre sul retro, sotto collo, trova posto ormai da tempo lo scudetto simbolo della Provincia di Vicenza, sempre molto vicina alla squadra. Il pantaloncino da gara, total optical white, è realizzato con un tessuto liscio 100% poliestere con l’inserimento della stessa riga nera e rossa della maglia e i loghi in silicone embossato, mentre le calze da gara sono realizzate con una composizione di filati (95% poliammide e 5% elesthane) studiata per dare morbidezza e elasticità. I due loghi sono tessuti direttamente nella trama.

La maglia Away rimane total black ma con un tocco di originalità grazie ad una trama astratta con effetto marmorizzato che riprende le venature delle pietre. Il logo FILA rimane per esteso in silicone, mentre la tradizionale R compare in bianco intarsiata in un cerchio rosso. Viene riproposto lo stesso inserimento grafico sui lati, ma in bianco e rosso che richiamano il motivo sul colletto. Completano la divisa da trasferta il pantaloncino e i calzettoni in total black con gli stessi inserti bianchi e rossi della maglia.

La maglia Third, ancora in versione total white, è stata realizzata con una trama molto originale: i grandi rombi tono su tono richiamano in maniera evidente il disegno della parte superiore della storica Basilica Palladiana, uno dei maggiori simboli della Città di Vicenza, sottolineando il forte attaccamento al territorio. Ritorna la F-Box e il logo R in blu gommati, l’inserto lineare nero e rosso sui lati, sia sulla maglia che sul pantaloncino bianco. L’unica differenza con il kit Home è il numero sul pantaloncino in rosso invece che in nero.

Le divise del portiere riprendono la trama “palladiana” e vengono proposte in colori brillanti: azzurro per la maglia Home, arancione per la maglia Away e giallo fluo per la terza maglia.

Luca Bertolino – Head of Global Strategic Marketing di FILA: “Vogliamo portare in campo ancora una volta la nostra eccellenza nel Made in Italy e lo facciamo con lo stile audace e innovativo che da sempre contraddistingue le collezioni di FILA. La collaborazione con l’ufficio styling di Diesel e con il Club, inoltre, aggiunge un tocco di creatività in più al lavoro di ricerca della qualità e della prestazione che il nostro brand porta avanti come valore assoluto per produrre capi sempre più performanti e allo stesso tempo stilosi. Siamo, quindi, fiduciosi di aver realizzato un prodotto che piacerà sia alla squadra che ai tifosi”.

Stefano Rosso – Presidente di LR Vicenza: “Siamo felici di proseguire questa collaborazione con FILA che si è dimostrato un ottimo partner nella scorsa stagione. Siamo ancor più contenti di poter lanciare le nuove divise gara che rispecchiano i valori di LR Vicenza, oltre alla creatività del gruppo OTB e della famiglia Rosso”.

I kit, prodotti e confezionati in Italia, saranno in vendita a partire dal 2 settembre presso il LR Store allo stadio Romeo Menti, con la presenza dei giocatori della squadra vicentina.